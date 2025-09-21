Paolini batte Pegula l' Italia vince la BJ King Cup

L’Italia vince la Billie Jean King Cup di tennis femminile. Il punto del 2-0 nella finale con gli Usa arriva da Jasmine Paolini, che ha battuto 6-4 6-2 l'americana Jessica Pegula. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Paolini batte Pegula, l'Italia vince la BJ King Cup

LIVE Paolini-Aiava 6-2, 7-6, US Open 2025 in DIRETTA: l’azzurra soffre ma batte la qualificata australiana

Wimbledon, cuore Fognini, Alcaraz lo batte al 5° set: «Non ci credo che sia il suo ultimo» Berrettini lotta nel 3°, Paolini è sotto

L’Italia batte l’Ucraina e accede alla finale di Billie Jean King Cup! Decisiva la vittoria in doppio di Errani e Paolini su Kichenok e Kostyuk. Grandi ragazze! - facebook.com Vai su Facebook

? “SONO FELICISSIMA, SIAMO ANCORA VIVI” A Shenzhen, Jasmine Paolini rimonta e batte 3-6; 6-4; 6-4 Elena Svitolina. Una vittoria importantissima, che porta le ragazze di Tathiana Garbin a giocarsi la qualificazione alla finale della Billie Jean King Cu - X Vai su X

LIVE Paolini-Pegula, Italia-USA BJK Cup 1-0 2025 in DIRETTA: Jasmine in campo contro un’altra bestia nera - 59 Cinque precedenti tra Pegula e Paolini: ha sempre vinto l'americana. Si legge su oasport.it