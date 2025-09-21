Paolini altro che meteora Dopo il bis azzurro ora punta alle Wta Finals

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'anno Jasmine sta dimostrando che le due finali Slam del 2024 non erano un exploit isolato. Protagonista in BJK Cup, contro Pegula ha giocato una delle più belle partite della carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

paolini altro che meteora dopo il bis azzurro ora punta alle wta finals

© Gazzetta.it - Paolini, altro che meteora. Dopo il bis azzurro, ora punta alle Wta Finals

In questa notizia si parla di: paolini - altro

LIVE Paolini-Sakkari 7-6, 6-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: due ore di gioco, altro tie-break!

LIVE Paolini-Krueger 7-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: altro tiebreak vincente per la toscana

Jasmine Paolini guadagna virtualmente una posizione nel ranking WTA. Possibile un altro sorpasso al prossimo turno

Paolini, altro che meteora. Dopo il bis azzurro, ora punta alle Wta Finals; lancia MyClubPass per seguire solamente la propria squadra: costi e dettagli; LIVE Paolini-Sakkari 7-6, 7-6, WTA Cincinnati 2025 in DIRETTA: match assolutamente surreale, lo vince l’azzurra!.

paolini altro meteora dopoPaolini, altro che meteora. Dopo il bis azzurro, ora punta alle Wta Finals - Protagonista in BJK Cup, contro Pegula ha giocato una delle più belle partite della carriera ... Scrive gazzetta.it

Paolini, che peccato: lotta ma si arrende a Swiatek, 5-7, 4-6 nella finale di Cincinnati - Paolini che ritira il premio e viene presentata ancora una volta come il “più bel sorriso del tennis” fa i ringraziamenti di rito e i complimenti all’avversaria: “Grazie e complimenti a Iga e al suo ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Paolini Altro Meteora Dopo