Paola Marella | Il Marito Domenico Ricorda la Sua Battaglia Contro il Cancro

Paola Marella Ricordata a un Anno dalla Morte A un anno dalla sua scomparsa, avvenuta a 61 anni a causa di un aggressivo tumore al pancreas, Paola Marella viene ricordata con affetto da migliaia di fan e, in particolare, dai suoi cari. Il marito Domenico Traversa e il figlio Nicola hanno voluto onorare la sua

paola marella il marito domenico ricorda la sua battaglia contro il cancro

Paola Marella, a un anno dalla sua scomparsa il marito Domenico la ricorda così: «Ogni volta è una lama al cuore, ma la gente la ama ancora»; Un anno fa moriva Paola Marella, la battaglia del marito contro il cancro al pancreas: “Aiuteremo gli altri nel suo nome”; “Un anno senza Paola ma grazie ai suoi social la tengo ancora viva”.

paola marella marito domenicoPaola Marella, a un anno dalla sua scomparsa il marito Domenico la ricorda così: «Ogni volta è una lama al cuore, ma la gente la ama ancora» - È passato un anno da quel settembre che ha strappato al mondo Paola Marella, architetta, designer e volto televisivo amatissimo, scomparsa a causa di un tumore al pancreas. msn.com scrive

paola marella marito domenicoUn anno fa moriva Paola Marella, la battaglia del marito contro il cancro al pancreas: “Aiuteremo gli altri nel suo nome” - A un anno dalla scomparsa, Domenico Traversa ricorda la moglie Paola Marella, morta a 61 anni a causa di un tumore al pancreas dopo avere già affrontato ... Scrive fanpage.it

