Paola Cortellesi vince un prestigioso premio internazionale con C’è ancora domani

Il successo internazionale di “C’è ancora domani”: due anni di riconoscimenti e premi. Il film “C’è ancora domani”, debutto alla regia dell’attrice e sceneggiatrice romana Paola Cortellesi, continua a raccogliere consensi e a conquistare il pubblico in tutto il mondo, a distanza di due anni dalla sua uscita nelle sale. La pellicola si è affermata come uno dei più grandi successi del cinema italiano, ricevendo numerosi riconoscimenti sia nazionali che internazionali. Risultati e riconoscimenti ottenuti dal film. Successo in Cina e premio al Golden Panda Award. Dopo l’uscita avvenuta lo scorso 8 marzo, “C’è ancora domani” ha riscosso un grande riscontro anche nel mercato cinese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

