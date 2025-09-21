Pannelli fotovoltaici a Canavaccio Pompilio | Anacronistico scempio

Il capogruppo della lista civica Urbino Bene Comune Vincenzo Pompilio richiama all’attenzione dell’opinione pubblica il progetto di recupero dell’area dell’ex insediamento industriale Osca di Canavaccio lungo la strada principale che attraversa il paese. "Il sindaco Gambini – sottolinea Pompilio - sta cercando di imporre la sua legittima idea e volontà di installare 1 megawat di pannelli fotovoltaici sul tetto delle due vecchie strutture della fabbrica. Mi è stato riferito da diversi cittadini che due mesi fa in un pubblico incontro a Canavaccio il Sindaco ha mostrato un progetto con prospettiva dall’alto, dove si vedeva solo un’enorme distesa di pannelli fotovoltaici con qualche pianta, ed ha cercato di addolcire la pillola dello scempio urbanistico con la previsione sottostante di un non meglio specificato polo sportivo con piscina, campo da tennis, di un campetto polifunzionale e di una sala civica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pannelli fotovoltaici a Canavaccio. Pompilio: "Anacronistico scempio"

