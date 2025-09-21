Panathlon | new entry e l’incontro col Rugby

PERUGIA - La Conviviale di settembre ha segnato il primo “fuoriporta” storico del Panathlon Club Perugia con la visita al centro sportivo di Pian di Massiano, quartier generale del Perugia Rugby. I soci hanno potuto assistere ad un allenamento della prima squadra in preparazione all’imminente campionato nazionale di serie B nazionale che inizierà ad ottobre. Ruggero Renetti e Federico Bevilacqua, rispettivamente presidente e vicepresidente della storica società rugbistica e soci del Panathlon, hanno illustrato l’organizzazione societaria, la ripresa dell’attività del minirugby, gli interventi sulla struttura per renderla più accogliente e funzionale e infine hanno voluto sottolineare il grande spirito di gruppo che si è creato in questi ultimi anni tra i ragazzi; amici in campo e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

