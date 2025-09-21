Pallone d’oro 2025 | l’intelligenza artificiale svela il vincitore per un soffio!

L'assegnazione del Pallone d'oro è uno degli eventi più attesi nel mondo del calcio. Quest'anno, l'attesa per l'edizione 2025 è ancora più elettrizzante, grazie all'intervento di un giudice inaspettato (il solito): l' intelligenza artificiale. Secondo il modello di AI, ovvero Grok, che ha accesso diretto ai dati del social network X, dovrebbe vincere Ousmane Dembélé, campione d'Europa con il Paris Saint-Germain. Un successo al photofinish sul talento del Barcellona, Lamine Yamal (che vincerà sicuramente nei prossimi anni). Basandosi su dati raccolti da X, analisi delle prestazioni stagionali e dinamiche di voto (100 giornalisti internazionali che assegnano punti ai migliori cinque), l'IA ha stilato questa classifica: Ousmane Dembélé (Francia, PSG) – 485 punti.

Pallone d’Oro 2025: Ousmane Dembélé in pole position secondo l’intelligenza artificiale

Chi vincerà il Pallone d’Oro 2025, per una manciata di voti, secondo l’intelligenza artificiale

Pallone d’Oro 2025 | Ousmane Dembélé in pole position secondo l’intelligenza artificiale.

