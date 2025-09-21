Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas ‘pareggia’ sul parquet di Ravenna
Termina in ‘pareggio’ l’allenamento congiunto tra la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e i padroni di casa della Consar Ravenna. Al PalaCosta la formazione di coach Petrella ha una partenza in salita: il primo set è infatti dei romagnoli, subito seguito però dal doppio break della formazione toscana, che poi però cede il passo nel quarto e ultimo gioco. La squadra, tornata in tarda serata dalla Romagna scenderà nuovamente in campo nel prossimo fine settimana, nel primo Torneo Internazionale ‘Città di Santa Croce’ sul taraflex del PalaParenti, impianto dove sta svolgendo la preparazione. Un appuntamento con la grande pallavolo di serie A e internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pallavolo - serie
Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas dà i numeri. Mastrangelo si prende il ‘5’
Pallavolo Serie A2. Emma Villas: il 19 ottobre debutto in casa dell’Abba Pineto
Da Lanciano alla serie A2 di pallavolo: il centrale Luigi Torosantucci in prestito alla Sviluppo Sud di Catania
Lega Pallavolo Serie A Femminile. . - facebook.com Vai su Facebook
Lega Pallavolo Serie A Femminile e Tigotà ancora insieme: rinnovato il ruolo di Title Sponsor dei Campionati di Serie A1 e Serie A2 Leggi la news - X Vai su X
Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas chiude la quarta settimana di allenamenti Porro | Lavoriamo bene fisicamente e tecnicamente.
Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas ‘pareggia’ sul parquet di Ravenna - Termina in ‘pareggio’ l’allenamento congiunto tra la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e i padroni di casa della Consar ... Segnala sport.quotidiano.net
Serie A2 di pallavolo: la neo promossa Lagonegro conferma Kantor - che gioca le sue partite casalinghe nel Palazzetto dello sport di Villa d'Agri (Potenza) - ansa.it scrive