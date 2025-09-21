Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas ‘pareggia’ sul parquet di Ravenna

Sport.quotidiano.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Termina in ‘pareggio’ l’allenamento congiunto tra la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e i padroni di casa della Consar Ravenna. Al PalaCosta la formazione di coach Petrella ha una partenza in salita: il primo set è infatti dei romagnoli, subito seguito però dal doppio break della formazione toscana, che poi però cede il passo nel quarto e ultimo gioco. La squadra, tornata in tarda serata dalla Romagna scenderà nuovamente in campo nel prossimo fine settimana, nel primo Torneo Internazionale ‘Città di Santa Croce’ sul taraflex del PalaParenti, impianto dove sta svolgendo la preparazione. Un appuntamento con la grande pallavolo di serie A e internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

pallavolo serie a2 l8217emma villas 8216pareggia8217 sul parquet di ravenna

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas ‘pareggia’ sul parquet di Ravenna

In questa notizia si parla di: pallavolo - serie

Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas dà i numeri. Mastrangelo si prende il ‘5’

Pallavolo Serie A2. Emma Villas: il 19 ottobre debutto in casa dell’Abba Pineto

Da Lanciano alla serie A2 di pallavolo: il centrale Luigi Torosantucci in prestito alla Sviluppo Sud di Catania

Pallavolo Serie A2 L’Emma Villas chiude la quarta settimana di allenamenti Porro | Lavoriamo bene fisicamente e tecnicamente.

pallavolo serie a2 l8217emmaPallavolo Serie A2. L’Emma Villas ‘pareggia’ sul parquet di Ravenna - Termina in ‘pareggio’ l’allenamento congiunto tra la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e i padroni di casa della Consar ... Segnala sport.quotidiano.net

Serie A2 di pallavolo: la neo promossa Lagonegro conferma Kantor - che gioca le sue partite casalinghe nel Palazzetto dello sport di Villa d'Agri (Potenza) - ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pallavolo Serie A2 L8217emma