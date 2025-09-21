Termina in ‘pareggio’ l’allenamento congiunto tra la Emma Villas Codyeco Lupi Siena e i padroni di casa della Consar Ravenna. Al PalaCosta la formazione di coach Petrella ha una partenza in salita: il primo set è infatti dei romagnoli, subito seguito però dal doppio break della formazione toscana, che poi però cede il passo nel quarto e ultimo gioco. La squadra, tornata in tarda serata dalla Romagna scenderà nuovamente in campo nel prossimo fine settimana, nel primo Torneo Internazionale ‘Città di Santa Croce’ sul taraflex del PalaParenti, impianto dove sta svolgendo la preparazione. Un appuntamento con la grande pallavolo di serie A e internazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas ‘pareggia’ sul parquet di Ravenna