Pallavolo Italia-Argentina 3-0 | azzurri ai quarti mondiali

Roma, 21 set. (askanews) – Straordinaria prova di maturità per gli azzurri di De Giorgi che travolgono l’Argentina 3-0 ai Mondiali di volley con i parziali di 25-23, 25-20 e 25-22 e staccano il pass per i quarti di finale. Inizio complicato, ma i muri e Michieletto invertono l’inerzia del match. Dopo un secondo parziale vinto in scioltezza, il terzo set si gioca punto a punto e viene indirizzato da tre ace di Romanò nel finale. Ai quarti di nuovo il Belgio o la Finlandia (Foto Fipav) L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

