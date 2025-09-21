Pallanuoto l’AN Brescia supera le qualificazioni ed accede alla fase a gironi di Champions League

Inizia al meglio la stagione internazionale dell’ AN Brescia, che supera le qualificazioni della Champions League 2025-2026 di pallanuoto maschile e conquista così l’accesso alla fase a gironi: i lombardi, dopo aver battuto venerdì i greci del Vouliagmeni per 15-13, vengono però sconfitti quest’oggi dai croati della Mladost per 8-18. La formazione italiana chiude così al secondo posto a quota 3 il Girone C, giocato a Zagabria, in Croazia, ma il piazzamento è sufficiente per passare il turno: dopo la vittoria di ieri della Mladost sul Voluliagmeni, la qualificazione del Brescia era già aritmetica, mentre il match odierno definisce la classifica e stabilisce le avversarie delle due compagini nella prossima fase a gironi. 🔗 Leggi su Oasport.it

