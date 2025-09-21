La terza giornata della stagione regolare 2025-2026 della Serie A Gold di pallamano è andata ufficialmente tutta in archivio. Fra gol ed emozioni provate nei vari palazzetti, ecco come sono andate le cose. Nel big match di questo turno, il Teamnetwork Albatro Siracusa batte 31-29 il Sassari rimanendo così in testa alla classifica insieme al Conversano, vittorioso in trasferta per 24-28 sul campo del Chiaravalle. Affermazioni interne per il Macaci Cingoli e il Cassano Magnago: i marchigiani rifilano un ampio 31-25 allo Sparer Eppan, mentre i lombardi dilagano 38-31 contro il Bolzano. Infine, arrivano notizie positive anche per Pressano (35-24 al Brixen), Junior Fasano (27-34 a domicilio nella tana degli Alperia Black Devils) e Trieste (30-23 nel posticipo al Cologne). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: Teamnetwork vincente su Sassari, ok Conversano e Macaci Cingoli