Pallamano Serie A | la Junior Fasano vince e convince in trasferta a Merano

Secondo successo consecutivo per la Junior Fasano, che espugna la Karl Wolf Arena di Merano superando a domicilio l'Alperia Black Devils con un convincente 24-27. Buono l'avvio della formazione biancazzurra, che dopo l'iniziale 1-0 alto-atesino firmano un parziale di 3-0, portandosi sull'1-3, con. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

