Palladini non cerca scuse alla Samb | E’ stata la nostra partita peggiore
"Abbiamo fatto la più brutta partita da quest’inizio stagione". Spietata e lucida l’analisi di Ottavio Palladini dopo la seconda sconfitta consecutiva al Riviera ad opera del Carpi. "Mi dispiace -aggiunge- soprattutto per i ragazzi perché non volevamo fare questa prestazione anche se poi, ad onor del vero, nel secondo tempo potevamo addirittura passare in vantaggio. Il gol preso ci ha tagliato le gambe. La preoccupazione più grossa ora è quella di aver perso qualche giocatore perché non sappiamo ancora l’entità di infortunio di Dalmazzi, mentre Zoboletti ha avuto i crampi". Palladini punta molto l’indice sulla mancanza di cattiveria agonistica della squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
palladini
