Palio è SemperOca Cena della vittoria fra droni social e intelligenza artificiale

di Laura Valdesi SIENA Caldo. Tanto. Da cena della prova generale. Ma è quella della vittoria. "SemperOca". Sì, a luglio ha trionfato (ancora) Fontebranda. E questo primeggiare, cadenzato quanto duraturo nel tempo, è il filo conduttore della serata che celebra la 68esima volta a nerbo alzato della Contrada. Sono in 2100 ai tavoli apparecchiati di nero ma illuminati d'oro. Lo stesso che ha vestito le giovani del Numero unico. Arrivati dai quattro ingressi nel salotto delle Fonti che sembra un tuffo nell'antichità. Sei sfingi con la testa dell'oca ai lati di quello principale, di fronte c'è Diodoro, il cavallo che ha volato sul tufo il 3 luglio.

