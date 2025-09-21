Palermo-Catania chiude per lavori uno svincolo | cambia la viabilità per gli automobilisti madoniti
Da domani - 22 settembre - e fino al 29 settembre lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dall'autostrada dello svincolo di Resuttano nella carreggiata in direzione Palermo. La chiusura servirà a consentire l’esecuzione di alcuni interventi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Disagi in vista per gli automobilisti in transito lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. Da lunedì 22 a domenica 29 settembre, infatti, sarà interdetta al traffico la rampa di uscita dello svincolo di Resuttano per chi viaggia in direzione Palermo. La chiusura si r - facebook.com Vai su Facebook
