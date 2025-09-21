Palermo-Catania chiude per lavori uno svincolo | cambia la viabilità per gli automobilisti madoniti

Palermotoday.it | 21 set 2025

Da domani - 22 settembre - e fino al 29 settembre lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dall'autostrada dello svincolo di Resuttano nella carreggiata in direzione Palermo. La chiusura servirà a consentire l’esecuzione di alcuni interventi di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

palermo - catania

