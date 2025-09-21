Palermo-Bari e i tornelli allo stadio | ammassati come le bestie dirette al macello ho rischiato la vita
Vi contatto per segnalare un problema di sicurezza che ha riguardato la gestione ai tornelli per accedere allo stadio per Palermo-Bari. Quello che è successo venerdì sera è quanto più distante si possa immaginare da una gestione efficace, efficiente e sicura dell'ordine pubblico. Ho atteso e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
