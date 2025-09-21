Pagelle Verona Juve | Yildiz stanco Cambiaso in parabola discendente l’incontenibile Conceicao il migliore – VIDEO

Pagelle Verona Juve: il VIDEO con tutti i giudizi dati da sulle prestazioni dei bianconeri. La Juventus ha affrontato il Verona in una partita che ha evidenziato diverse lacune nella squadra, come testimoniato dalle pagelle di disposibili sul nostro canale YouTube. La prestazione dei bianconeri non è stata all’altezza delle aspettative, e questo si è riflesso in una pioggia di voti bassi per molti dei protagonisti scesi in campo. Se l’attacco, in particolare, ha mostrato poco spirito d’iniziativa, la difesa ha avuto le sue difficoltà, con il centrocampo che non ha saputo garantire la giusta fluidità alla manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pagelle verona juve yildizLe pagelle di Verona-Juventus: Nelsson cancella Vlahovic, che bravo Orban. Kelly un disastro - Conceiçao 7: il gol è un pezzo di bravura, ma in generale sono praticamente tutti suoi gli scossoni al prevedibile gioco d'attacco della Juve. Si legge su repubblica.it

pagelle verona juve yildizLe pagelle di Hellas Verona-Juventus 1-1: Orban crea tanto, Conceicao luce di una Juve un po' spenta - 1 con le pagelle della partita: il migliore in campo è Orban che non solo va in gol, ma dà ... Secondo eurosport.it

