Pagelle Verona Juve: il VIDEO con tutti i giudizi dati da sulle prestazioni dei bianconeri. La Juventus ha affrontato il Verona in una partita che ha evidenziato diverse lacune nella squadra, come testimoniato dalle pagelle di disposibili sul nostro canale YouTube. La prestazione dei bianconeri non è stata all’altezza delle aspettative, e questo si è riflesso in una pioggia di voti bassi per molti dei protagonisti scesi in campo. Se l’attacco, in particolare, ha mostrato poco spirito d’iniziativa, la difesa ha avuto le sue difficoltà, con il centrocampo che non ha saputo garantire la giusta fluidità alla manovra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Pagelle Verona Juve: Yildiz stanco, Cambiaso in parabola discendente, l'incontenibile Conceicao il migliore – VIDEO