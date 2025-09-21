Pagelle Udinese-Milan i voti di Gazzetta | Gimenez preoccupa Quanti voti alti

Pianetamilan.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Udinese-Milan 0-3, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pagelle udinese milan i voti di gazzetta gimenez preoccupa quanti voti alti

© Pianetamilan.it - Pagelle Udinese-Milan, i voti di Gazzetta: “Gimenez preoccupa”. Quanti voti alti

In questa notizia si parla di: pagelle - udinese

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Udinese-Verona, le pagelle: Giovane 7, che bella scoperta. Iker Bravo leggerino, 5,5

PAGELLE E TABELLINO INTER-UDINESE 1-2: Calhanoglu irriconoscibile, Dumfries croce e delizia

Udinese-Milan 0-3, le pagelle della partita di Serie A; Udinese-Milan, le pagelle: Modric classe superiore, è da 7,5. Davis non calcia mai: 5; Udinese-Milan 0-3, pagelle: brilla Pulisic delude Karlstrom.

pagelle udinese milan votiLe pagelle di Udinese-Milan 0-3: Pulisic decisivo, Youssouf Fofana segna. Karlstrom stecca, Modric dipinge calcio - 3 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Pulisic, che là davanti dà fantasia al Milan e se ... Secondo eurosport.it

pagelle udinese milan votiVOTI fantacalcio Udinese-Milan: super Pulisic! Primi bonus per Fofana e Rabiot, male Karlstrom - Voti fantacalcio Udinese Milan 4^ giornata: vuoi sapere chi sono stati i migliori e i peggiori della partita? Si legge su fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Udinese Milan Voti