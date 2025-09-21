Pagelle Udinese-Milan i voti del CorSport | Pulisic incontenibile Ottimo Estupinan
Le pagelle di Udinese-Milan 0-3, partita della 4^ giornata della Serie A 2025-2026. Voti e giudizi rossoneri de 'Il Corriere dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pagelle - udinese
Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia
Udinese-Verona, le pagelle: Giovane 7, che bella scoperta. Iker Bravo leggerino, 5,5
PAGELLE E TABELLINO INTER-UDINESE 1-2: Calhanoglu irriconoscibile, Dumfries croce e delizia
Pagelle #UdineseMilan, i voti di Gazzetta: "#santiagogimenez preoccupa". Quanti voti alti #Milan #SempreMilan #SerieA - X Vai su X
Le pagelle di Pisa-Udinese Leris, Touré e Akinsanmiro tra i migliori, male Meister e Moreo, mentre Tramoni dimostra di far meglio se svincolato dei compiti difesivi più gravosi - facebook.com Vai su Facebook
Udinese-Milan 0-3, le pagelle della partita di Serie A; Udinese-Milan, le pagelle: Modric classe superiore, è da 7,5. Davis non calcia mai: 5; Udinese-Milan 0-3, pagelle: brilla Pulisic delude Karlstrom.
Le pagelle di Udinese-Milan 0-3: Pulisic decisivo, Youssouf Fofana segna. Karlstrom stecca, Modric dipinge calcio - 3 con le pagelle della partita: il migliore è senza dubbio Pulisic, che là davanti dà fantasia al Milan e se ... Segnala eurosport.it
Pagelle Udinese-Milan, i voti del CorSport: “Pulisic incontenibile”. Ottimo Estupinan - Voti e giudizi rossoneri de 'Il Corriere dello Sport' ... msn.com scrive