Pagelle Lazio-Roma 0-1 | Pellegrini incisivo brilla Rensch

Ha rialzato immediatamente la testa la Roma, che supera 1-0 la Lazio tornando a conquistare i tre punti dopo la sconfitta con il Torino. Il gol di Pellegrini decide il derby della Capitale, firmando il terzo 1-0 vincente per Gasperini dopo quelli con Bologna e Pisa. Le pagelle della Roma. Svilar 6,5: Non deve compiere praticamente nessun intervento importante per gran parte del match. Nel primo tempo controlla la parabola di Zaccagni, mentre nella ripresa si oppone in più circostanze a Castellanos.. Celik 6,5: Lavora molto bene in coppia con Rensch, non concedendo mai lo spunto a Zaccagni. Prova molto positiva per il turco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

