Pagelle Lazio-Roma 0-1 | Pellegrini incisivo brilla Rensch
Ha rialzato immediatamente la testa la Roma, che supera 1-0 la Lazio tornando a conquistare i tre punti dopo la sconfitta con il Torino. Il gol di Pellegrini decide il derby della Capitale, firmando il terzo 1-0 vincente per Gasperini dopo quelli con Bologna e Pisa. Le pagelle della Roma. Svilar 6,5: Non deve compiere praticamente nessun intervento importante per gran parte del match. Nel primo tempo controlla la parabola di Zaccagni, mentre nella ripresa si oppone in più circostanze a Castellanos.. Celik 6,5: Lavora molto bene in coppia con Rensch, non concedendo mai lo spunto a Zaccagni. Prova molto positiva per il turco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
PAGELLE E TABELLINO DERBY LAZIO-ROMA 0-1: Pellegrini risorge, koné domina. Orrore Tavares - Voti e giudizi della stracittadina della capitale, valida per la 4a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26 ... Come scrive calciomercato.it
Lazio-Roma 0-1, le pagelle dei biancocelesti: l'ingenuità di Nuno Tavares costa il derby, Zaccagni assente non giustificato - È bastata una rete di Lorenzo Pellegrini al 38' per regalare il derby ai giallorossi per 0- Secondo msn.com