Pagelle Juventus Reggiana Under 15 | Monte bomber vero Vaccarella regge la difesa Modica prezioso – VOTI

di Fabio Zaccaria Pagelle Juventus Reggiana Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata del campionato 202526. (inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Reggiana Under 15: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la seconda giornata di campionato 202526. Pugno 7 – Compie interventi decisivi, non perde mai l’attenzione e richiama l’attenzione dei compagni. Qualche rammarico per il gol subito al primo tempo, sulla ribattuta si poteva fare meglio. Cussotto 7 – Copre alla grande dal suo lato, si disimpegna altrettanto bene in fase di possesso, rendendosi complice di ottime sgasate sull’out di destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Reggiana Under 15: Monte bomber vero, Vaccarella regge la difesa, Modica prezioso – VOTI

In questa notizia si parla di: pagelle - juventus

PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-JUVENTUS 1-0: Di Gregorio non basta, Bellingham giganteggia

Juventus-Real Madrid 0-1, le pagelle: Gonzalo Garcia (7) elimina i bianconeri, Di Gregorio (8) un gatto, Guler (7) che classe

Juventus eliminata, le pagelle del Mondiale per Club

Le pagelle di Verona-Juventus: Nelsson cancella Vlahovic, che bravo Orban. Kelly un disastro - X Vai su X

Partita pazza, questa #Juventus #NextGen non molla mai Le pagelle della vittoria per 3-2 col #Pineto ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle Juve: David subito in mostra, Bremer alza i giri del motore, Nico Gonzalez svogliato - 2 nel primo test stagionale, un'amichevole a porte chiuse contro la Reggiana alla Continassa. Lo riporta tuttosport.com

Juve Stabia - Reggiana 0-0. Le Pagelle ai protagonisti gialloblù - Sul prato verde del Romeo Menti si sono affrontate per la terza giornata di campionato Serie BKT, la Juve Stabia e la Reggana, che hanno ... Da reportweb.tv