Pagelle Inter Sassuolo TOP e FLOP del match di Serie A

I voti, i top e i flop del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 202526: pagelle Inter Sassuolo I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 20252026: pagelle Inter Sassuolo. L’Inter torna a vincere in campionato superando il Sassuolo a San Siro per 2-1. Una . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pagelle Inter Sassuolo, TOP e FLOP del match di Serie A

In questa notizia si parla di: pagelle - inter

Monza-Inter pagelle: Pio Esposito incanta, male Luis Henrique

Inter-Udinese 1-2, le pagelle: Dumfries gioie e dolori, Sucic passo indietro, Calha sotto traccia

Pagelle PSG-Inter Miami, i Top e i Flop del match

Inter-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: Sucic inventa, Dimarco la sblocca, Thuram stanco, Pio Esposito a secco, assist di Berardi, Cheddira entra e segna; Le pagelle di Inter-Sassuolo 2-1: Cheddira illude le possibilità di rimonta neroverdi; Serie A - Le pagelle di Inter-Sassuolo 4-2: Lukaku al top, disastro Ruan, che bravo Frattesi.

PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico - TOP: Berardi 7 – È la bestia nera dell’Inter al Meazza e lascia come al solito il segno con l’assist delizioso per il subentrante Cheddira. Come scrive calciomercato.it

Pagelle Inter Sassuolo, TOP e FLOP del match di Serie A - I voti, i top e i flop del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Inter Sassuolo I voti, i TOP e i FLOP del match valido per la 4ª giornata del campionato di Serie ... Riporta calcionews24.com