Pagelle Inter Sassuolo | Carlos Augusto è un fattore bene Dimarco e Pio Esposito!

di Giuseppe Colicchia Pagelle Inter Sassuolo: i nostri voti ai protagonisti in campo a San Siro, sfida valevole per la 4^ giornata del campionato di Serie A 202526. Finisce qui Inter Sassuolo, risultato finale di 2 a 1 nel match valevole per il 4° turno di Serie A: queste le nostre pagelle ai nerazzurri protagonisti in campo a San Siro. A San Siro, l’ Inter di Cristian Chivu conquista tre punti preziosi contro il Sassuolo, ma lo fa tra sofferenza e grande impegno. I nerazzurri dominano soprattutto nel primo tempo, creando numerose occasioni, ma faticano a concretizzare. La svolta arriva con la rete di Dimarco, terzino sinistro della squadra milanese, che finalizza un assist di Sucic, centrocampista centrale classe 2003, sbloccando il punteggio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pagelle Inter Sassuolo: Carlos Augusto è un fattore, bene Dimarco e Pio Esposito!

