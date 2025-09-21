Pagelle Giugliano-Salernitana 1-2 | Donnarumma eroe Ferraris e Ferrari decisivi

La Salernitana in testa alla classifica del girone C di serie C a punteggio pieno. La Salernitana soffre ma vince per la terza volta in rimonta in questo inizio di stagione sul campo del Giugliano, conquistando tre punti fondamentali. Al “De Cristofaro” i granata vanno sotto subito con il gol di Nepi, ma reagiscono con personalità e qualità: prima il gioiello di Ferraris per il pareggio, poi il guizzo di Ferrari nel finale che vale il successo. Mattatore assoluto Donnarumma, autore di una parata salva-risultato su Prado all’82’. I granata ribaltano l’iniziale vantaggio di Nepi, il portiere decisivo nel finale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Pagelle Giugliano-Salernitana 1-2: Donnarumma eroe, Ferraris e Ferrari decisivi

Vittoria sofferta e di cattiveria, la Salernitana batte il Giugliano 1-2 - Il Giugliano la sblocca subito con Nepi, Errore in impostazione da parte di Capomaggio, riparte immediatamente il Giugliano con il suo bomber che prende la mira e la mette ... Lo riporta tuttosalernitana.com