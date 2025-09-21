PAGELLE E TABELLINO DERBY LAZIO-ROMA 0-1 | Pellegrini risorge Koné domina Orrore Tavares

Voti e giudizi della stracittadina della capitale, valida per la 4a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 La Roma torna a vincere il derby della capitale in ‘trasferta’ dopo quasi 9 anni dall’ultima volta con una prestazione solida, un po’ di buona sorte ma soprattutto puntando sulla grande prestazione di alcuni singoli che hanno letteralmente dominato la partita: Koné su tutti. La Lazio gioca una buona gara, approccia bene ma troppi errori sotto porta e soprattutto l’orrore di Tavares condizionano in maniera irreparabile questo derby. Lorenzo Pellegrini (LaPresse) – calciomercato.it Lazio. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO DERBY LAZIO-ROMA 0-1: Pellegrini risorge, Koné domina. Orrore Tavares

In questa notizia si parla di: pagelle - tabellino

PAGELLE E TABELLINO INTER-FLUMINENSE 0-2: Sommer e de Vrij disastrosi, Cano highlander

PAGELLE E TABELLINO REAL MADRID-JUVENTUS 1-0: Di Gregorio non basta, Bellingham giganteggia

PAGELLE E TABELLINO Sassuolo-Napoli 0-2: McTominay è ingiocabile e De Bruyne fa subito gol

#BolognaGenoa 2-1, pagelle e tabellino: Castro da grande centravanti, #Orsolini allo scadere, Ellertsson non basta ? - X Vai su X

? PAGELLE Calhanoglu 7 Doppio assist per Thuram. E il tabellino, dopo Torino, continua a riempirsi del suo nome. Se si cercava una reazione dopo l'estate di chiacchiere, la reazione c'è ed è parecchio pesante. - FcInter1908 ? - facebook.com Vai su Facebook

Lazio-Roma 0-1, pagelle e tabellino: Pellegrini si riprende il Derby, Nuno Tavares incide in negativo, Castellanos entra e cambia il volto dei suoi; Sassuolo-Lazio 1-0: Fadera entra e segna, altra sconfitta per Sarri; Lazio-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Soulé risponde a Romagnoli, Dovbyk e Castellanos in difficoltà.

Lazio-Roma, le pagelle dei giallorossi: Cuore e lacrime Pellegrini. Koné morde - L'uomo che Gasperini rilancia nella partita più sentita che al 38' mette a segno il gol vittoria in una partita difficile ... Da leggo.it

La Roma piega la Lazio nel derby, capitan Pellegrini decisivo - Il tabellino con i voti, i gol e i marcatori del derby Lazio- italpress.com scrive