Paga il conto con denaro falso denunciato un 51enne pregiudicato

E’ stato individuato e denunciato dai carabinieri della stazione di Granieri un 51enne di Palagonia che avrebbe speso alcune banconote false in un esercizio commerciale. Una 53enne ragusana, esercente di un’attività commerciale sita in via Palermo, ha sporto denuncia dopo essersi trovata alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Tentata estorsione all’avvocato Zinni: «Paga, altrimenti diremo falsità su di te» - L’UDIENZA Volevano somme di denaro da lui, con la minaccia che in caso di rifiuto sul suo conto avrebbero riferito cose gravi e false ma il destinatario della ... Da ilmessaggero.it

Genova, non paga l’hotel e detiene un Rolex falso, 54enne denunciato - Aveva con sé un Rolex falso, che ha dichiarato di dover rivendere per conto terzi per un valore di circa 10mila euro. ilsecoloxix.it scrive