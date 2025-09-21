Paesi Ue in cui i medicinali costano di più | il sorprendente risultato dell' Italia
Prezzi alle stelle negli USA, ma l'Europa spende meno per i farmaci. E tra le nazioni più virtuose c'è l'Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: paesi - medicinali
Il Prac, comitato per la farmacovigilanza dell’Ema, ha avviato una revisione dei medicinali contenenti levamisolo, autorizzati in quattro paesi dell’Ue per il trattamento di infezioni da vermi parassiti. - X Vai su X
Sono salpate le prime navi della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, a bordo oltre trecento attivisti, marinai, medici, artisti provenienti da 44 paesi, trasportano cibo, medicinali e altri beni essenziali ... - facebook.com Vai su Facebook
Paesi Ue in cui i medicinali costano di più: il sorprendente risultato dell'Italia; Carenza di medicinali: un grattacapo cronico per l’UE; Non solo difesa. I Paesi Ue chiedono a von der Leyen nuove risorse per la carenza di medicinali critici.
Carenza di medicinali: un grattacapo cronico per l’UE - La carenza di medicinali è da tempo un problema ricorrente in tutta l’UE; secondo una nuova relazione della Corte dei conti europea, l’UE non dispone però di un sistema ben rodato per affrontare le ca ... politicamentecorretto.com scrive
Ue. Carenza di medicinali: l’Eca, ‘un grattacapo cronico’ - I paesi dell’UE possono decidere liberamente circa il modo in cui forniscono assistenza sanitaria. Da notiziegeopolitiche.net