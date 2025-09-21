Padova droga nella macchinina del figlioletto | arrestato nigeriano
L'arrestato era già stato condannato per il medesimo reato di spaccio di sostanze stupefacenti a 4 mesi di reclusione.
Padova, affitta seconda casa come deposito di droga: arrestato marocchino
Teneva in un appartamento a Padova droga per un 1,5 milioni di euro e una montagna di soldi, 37enne arrestato
Nascondeva la droga nella macchinina elettrica del figlioletto: arrestato; Arrestato 28enne nigeriano sorpreso a cedere eroina. In casa la droga tra i giochi del figlio.
Nascondeva la droga nella macchinina elettrica del figlioletto: arrestato - Giovedì 18 settembre a Mortise gli investigatori della Squadra Mobile di Padova hanno messe le manette ai polsi ad un 28enne nigeriano.
Due arresti per spaccio a Padova, trovati droga e contanti - Il primo arresto ha riguardato un 28enne nigeriano, visto cedere in via Mortise una dose di eroina a un tossicodipendent