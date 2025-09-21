Paderno e Brivio due comunità in lutto per la morte di Giorgia e Milena Fiori sul luogo della tragedia

Un dolore straziante ha unito oggi le comunità di Brivio e Paderno d'Adda dopo la notizia della tragica scomparsa di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, morte sul colpo dopo essere state investite da un furgone. Scampata quasi per miracolo, ma soccorsa sotto shock l'amica e coetanea, residente a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Tragedia a Brivio, Paderno piange Giorgia e Milena: lutto cittadino Cordoglio dalla Pro Loco e dalla Polisportiva di Brivio, dove ha giocato il fratello di Giorgia

#NEWS - Le due vittime della tragedia di #Brivio sono #MilenaMarangon e #GiorgiaCagliani. La ragazza sopravvissuta è una coetanea residente in un vicino centro della #Brianza lecchese, trovata sotto shock dai primi soccorritori. Il conducente del mezzo inv

Brivio, travolte e uccise due ragazze di 21 anni: arrestato il conducente positivo al narcotest - Dovevano trascorrere una serata di festa a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con Bergamo, ma non sono mai arrivate in piazza. Riporta gds.it

Brivio e Paderno: comunità in lutto per Giorgia e Milena - La processione con la statua della Beata Vergine Maria prevista per questo pomeriggio a Brivio si sarebbe dovuta svolgere in ... Come scrive merateonline.it