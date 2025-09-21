Paderno e Brivio due comunità in lutto per la morte di Giorgia e Milena Fiori sul luogo della tragedia

Leccotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un dolore straziante ha unito oggi le comunità di Brivio e Paderno d'Adda dopo la notizia della tragica scomparsa di Giorgia Cagliani e Milena Marangon, morte sul colpo dopo essere state investite da un furgone. Scampata quasi per miracolo, ma soccorsa sotto shock l'amica e coetanea, residente a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: paderno - brivio

paderno brivio due comunit224Brivio, travolte e uccise due ragazze di 21 anni: arrestato il conducente positivo al narcotest - Dovevano trascorrere una serata di festa a Brivio, un paese della Brianza lecchese al confine con Bergamo, ma non sono mai arrivate in piazza. Riporta gds.it

paderno brivio due comunit224Brivio e Paderno: comunità in lutto per Giorgia e Milena - La processione con la statua della Beata Vergine Maria prevista per questo pomeriggio a Brivio si sarebbe dovuta svolgere in ... Come scrive merateonline.it

Cerca Video su questo argomento: Paderno Brivio Due Comunit224