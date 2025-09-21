Pacco sospetto davanti a un’abitazione al Gionchetto

Pacco sospetto lasciato davanti a un’abitazione nella zona del Gionchetto a Latina. E’ stata un’altra notte movimentata quella tra sabato 20 e domenica 21 settembre nel capoluogo pontino, che vive un periodo molto delicato.I carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti in via Mercurio nel. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

