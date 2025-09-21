Pacco bomba sospetto a Pastena | strada chiusa attesi gli artificieri
Momenti di tensione, nella tarda mattinata di oggi, nel quartiere Pastena, a Salerno, dove sono giunti i carabinieri per un sospetto pacco bomba davanti ad un negozio in via Ricci, di fronte alla Chiesa del Volto Santo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare. Attesi gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
