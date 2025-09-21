Ovazione per Trump ai funerali di Kirk
Ovazione per il presidente Donald Trump all'ingresso nello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, per i funerali dell'attivista Charlie Kirk. Dalla folla si è alzato il coro "Usa, Usa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ovazione - trump
Charlie Kirk, funerali show allo stadio in Arizona | Trump accolto da un'ovazione: "Usa, Usa" | Hillary Clinton: "Usano questo omicidio per attaccare gli avversari"
Ovazione per Donald Trump all'ingresso nello State farm Stadium per i funerali di Charlie Kirk. Il coro "Usa, Usa" si è alzato dalla folla. #ANSA - X Vai su X
Ovazione per Stephen Colbert, esonerato dal «Late show» per compiacere Trump - facebook.com Vai su Facebook
DIRETTA - Duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk. Trump Alla famiglia il mio amore - Il consigliere di Trump, Stephen Miller: I nemici non sanno cosa hanno risvegliato, la luce batterà le tenebre; I funerali di Charlie Kirk a Phoenix, 200mila persone allo stadio; Funerali Kirk, ovazione e cori U-S-A per Trump che saluta la folla dietro il vetro antiproiettile.
Ovazione per Trump ai funerali di Kirk, 'Usa, Usa' - Ovazione per Donald Trump all'ingresso nello State farm Stadium per i funerali di Charlie Kirk. Scrive ansa.it
Charlie Kirk, al via funerali al suono di «Amazing Grace». Trump: «Celebriamo un grande uomo». Vance: in Arizona per onorare il suo sacrificio - Migliaia di persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. Secondo leggo.it