Ovazione per Trump ai funerali di Kirk

Tgcom24.mediaset.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ovazione per il presidente Donald Trump all'ingresso nello State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, per i funerali dell'attivista Charlie Kirk. Dalla folla si è alzato il coro "Usa, Usa". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ovazione per trump ai funerali di kirk

© Tgcom24.mediaset.it - Ovazione per Trump ai funerali di Kirk

In questa notizia si parla di: ovazione - trump

Charlie Kirk, funerali show allo stadio in Arizona | Trump accolto da un'ovazione: "Usa, Usa" | Hillary Clinton: "Usano questo omicidio per attaccare gli avversari"

DIRETTA - Duecentomila persone ai funerali di Charlie Kirk. Trump Alla famiglia il mio amore - Il consigliere di Trump, Stephen Miller: I nemici non sanno cosa hanno risvegliato, la luce batterà le tenebre; I funerali di Charlie Kirk a Phoenix, 200mila persone allo stadio; Funerali Kirk, ovazione e cori U-S-A per Trump che saluta la folla dietro il vetro antiproiettile.

ovazione trump funerali kirkOvazione per Trump ai funerali di Kirk, 'Usa, Usa' - Ovazione per Donald Trump all'ingresso nello State farm Stadium per i funerali di Charlie Kirk. Scrive ansa.it

ovazione trump funerali kirkCharlie Kirk, al via funerali al suono di «Amazing Grace». Trump: «Celebriamo un grande uomo». Vance: in Arizona per onorare il suo sacrificio - Migliaia di persone sono attese ai funerali di Charlie Kirk fra imponenti misure di sicurezza. Secondo leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Ovazione Trump Funerali Kirk