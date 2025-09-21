Ottanta metri di volo nel vuoto e poi la tragedia | è morto Riccardo De Anna

È il 36enne Riccardo De Anna la vittima del terribile incidente in montagna avvenuto ieri, sabato 20 settembre, sulle vette che uniscono le provincie di Belluno e Trento. Originario di Montebelluna nel trevigiano, di professione massaggiatore come riporta TrevisoToday, Riccardo è morto durante. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Scivola per ottanta metri nei boschi. Muore a settantacinque anni

