Ostra vittoria rimandata I Portuali sprecano un rigore
OSTRA 0 PORTUALI 0 OSTRA: Piergiovanni, Tranquilli, Bachetti, Marzano, Castignani, Omenetti, Bodje (14’st Zupo), Bonvini (38’st Brugiatelli), Rossetti (34’st Olivi) Landi, Calcina. All. De Filippi PORTUALI: Tavoni, Candolfi (9’pt Ragni), Sassaroli, Rinaldi, Savini, Testoni (38’pt Girolimini), Gramaccia (41’st Altieri), De Marco (21’st Paloka), Gioacchini, Sbarbati, Franca. All. Mancini Arbitro: Negusanti di Pesaro Convince l’Ostra, ma il successo è rimandato. Gli uomini di De Filippi devono accontentarsi di un pareggio contro i Portuali che subiscono i locali e sprecano un rigore. Nella prima fase del match l’Ostra sfiora ripetutamente il gol. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
