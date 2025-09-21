Ostia panno imbevuto di benzina incendiato in un condominio

Ostia, 21 settembre 2025- Stanotte, intorno alle 3, un incendio doloso ha scosso la tranquillità di un condominio a Ostia, in una delle palazzine della zona. Ignoti hanno dato fuoco al pianerottolo del terzo piano di una delle scale dell’edificio utilizzando della carta imbevuta di benzina. A parlarne è il linguista Massimo Arcangeli sui suoi social. L’attacco, continua il racconto, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere un atto intimidatorio mirato all’appartamento di un condomino, ha avuto conseguenze drammatiche. Nel tentativo di fuggire, una residente è scivolata sulla benzina versata ed è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso per le ferite riportate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it