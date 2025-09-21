La strategia di Ausilio. Nel posticipo di questa sera a San Siro contro il Sassuolo, Cristian Chivu ha deciso di affidare la porta a Josep Martinez, estremo difensore spagnolo arrivato la scorsa stagione dal Genoa. Il portiere svizzero Yann Sommer, titolare fino a questo momento e primo nelle gerarchie nerazzurre, lascerà spazio al collega, pur restando centrale nei piani del club. Il match rappresenta un banco di prova importante per Martinez, chiamato a dimostrare affidabilità e sicurezza tra i pali sia in Serie A sia nelle prossime partite di Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ortega Inter, lui l’ultima idea per la porta del futuro: c’è già un piano per strapparlo al Manchester City a gennaio!