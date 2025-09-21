Orsolini trascinatore di un Bologna che vuole continuare a puntare in alto

Orsolini, notte da eroe: il Bologna vince e lui sfata il tabù Genoa. La situazione attuale Ci sono partite che pesano più di altre, e quella tra Bologna e Genoa resterà impressa a lungo nella memoria di Riccardo Orsolini. Al minuto 99, quando la tensione era al massimo e tutto sembrava indirizzato verso un pareggio, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Orsolini, trascinatore di un Bologna che vuole continuare a puntare in alto

In questa notizia si parla di: orsolini - trascinatore

Bologna, Orsolini fa 250 in Serie A: vuole festeggiare rompendo l’incantesimo Genoa; Orsolini solito trascinatore di un Bologna attento e lucido. Heggem bella scoperta, Castro e Freuler fondamentali, Cambiaghi encomiabile; Orsolini spegne i rumors: Fin quando sarò qui, starò sempre bene. Bologna è una seconda casa.

Orsolini bussa ancora, vuole colorare di azzurro anche il suo Bologna - Bologna, 5 settembre 2025 – A forza di bussare, a suon di gol, è riuscito a farsi aprire la porta: quella della nazionale. Riporta ilrestodelcarlino.it

Al Bologna basta Orsolini: primi tre punti per Italiano, Como battuto - Riccardo Orsolini segna e regala al Bologna il primo successo stagionale. Si legge su gazzetta.it