Orrore a Marostica 79enne legata picchiata a mani nude e rapinata in casa | caccia ai ladri

Orrore a Marostica, 79enne legata, picchiata a mani nude e rapinata in casa: caccia ai ladri; Legata, imbavagliata e picchiata selvaggiamente durante una rapina in casa: 79enne in codice rosso, è caccia a i rapinatori.

