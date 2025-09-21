Oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 22 al 28 settembre 2025

Bentornati alla rubrica che nessuno ha chiesto ma tutti leggono di nascosto al cesso. Le stelle, dopo averci ripensato, hanno deciso di rovinarti la settimana anche stavolta. Non cercare speranza: l’unico allineamento celeste che ti riguarda è quello delle rate non pagate. Ariete. (21 marzo – 19 aprile). Settimana di grandi scelte: tra lavorare come un mulo o farsi licenziare e aprire un OnlyFans per pagare la bolletta. Spoiler: il tuo capo ci è già abbonato. Toro. (20 aprile – 20 maggio). Le stelle dicono che devi risparmiare. Quindi questa settimana niente cene, niente aperitivi, niente amici: praticamente come sempre, ma con più senso di colpa. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Oroscopo provocatorio e pungente della settimana dal 22 al 28 settembre 2025

oroscopo - provocatorio

