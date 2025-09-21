Oroscopo Paolo Fox | previsioni settimana dal 22 al 28 settembre 2025 con classifica

Cosa ha in serbo l' oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 22 al 28 settembre 2025? Si segnala l'ingresso di Venere in Vergine, che regala sprint a queste giornate autunnali. Tra i segni più fortunati del periodo non mancano Cancro e Vergine, entrambi premiati con il massimo del punteggio in classifica. Approfondiamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di questa interessante settimana. Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 22 al 28 settembre 2025: Ariete, Toro, Gemelli. Ariete - Amore: finalmente Venere non è più opposta, ritrovi serenità e pace, godendo appieno un rapporto. Qualche relazione, però, non sembra aver superato una crisi. 🔗 Leggi su Ultimora.news

