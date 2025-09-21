oroscopo della settimana dal 22 settembre al 28 settembre 2025

Ecco l’oroscopo settimanale per te, un faro tra le stelle per illuminare i tuoi giorni dal 22 al 28 settembre 2025. Scopri cosa ti riservano le stelle in amore, lavoro e salute. Ariete. Amore. La Luna piena in Ariete ti rende magnetico. Un incontro casuale, forse in un luogo inaspettato come una libreria affollata o una stazione della metro, potrebbe accendere una scintilla fatta di sguardi complici e conversazioni audaci. Lavoro. È il momento di osare. Un progetto che ti sta a cuore richiede un ultimo, coraggioso slancio. Fidati del tuo istinto pionieristico: la tua iniziativa verrà notata e apprezzata. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

