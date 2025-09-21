Ordine d’arrivo F1 GP Azerbaijan 2025 | vince Verstappen Antonelli 4° Ferrari in top ten

Passa agli archivi la gara del GP d’Azerbaijan, diciassettesimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Baku si è deciso il 17° vincitore dell’anno dopo la corsa, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 51 giri sulla pista azera. Vittoria del neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, che precede il britannico della Mercedes George Russell, secondo, e lo spagnolo della Williams Carlos Sainz, terzo. Ai piedi del podio si ferma l’azzurro Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes, mentre sono più indietro le Ferrari, con il britannico Lewis Hamilton, ottavo, davanti al monegasco Charles Leclerc, nono. 🔗 Leggi su Oasport.it

