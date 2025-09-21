Ordine d’arrivo F1 GP Azerbaijan 2025 | vince Verstappen Antonelli 4° Ferrari in top ten
Passa agli archivi la gara del GP d’Azerbaijan, diciassettesimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Baku si è deciso il 17° vincitore dell’anno dopo la corsa, disputata su distanza classica e conclusasi dopo 51 giri sulla pista azera. Vittoria del neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, che precede il britannico della Mercedes George Russell, secondo, e lo spagnolo della Williams Carlos Sainz, terzo. Ai piedi del podio si ferma l’azzurro Andrea Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes, mentre sono più indietro le Ferrari, con il britannico Lewis Hamilton, ottavo, davanti al monegasco Charles Leclerc, nono. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ordine - arrivo
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Olanda 2025: risultati e classifica gara.
Ordine d’arrivo MotoGP, GP Olanda 2025: Marc Marquez batte un super Bezzecchi, Bagnaia in crescita
Gp Assen, vince Marc Marquez. Ordine di arrivo e classifica piloti aggiornata
VIII Corsa 20/09 - PREMIO QUAGLIA ORDINE ARRIVO - TEMPI AL KM. - 1 -OTTO - .. : R. Vaccaro - : Sig. Vaccaro Rosario - 2 -CINQUE EROS COL - Km 1.15.7 - 3 -DUE ANUBIS - Km 1.15.8 - 4 -QUA - facebook.com Vai su Facebook
Ordine d’arrivo F1 GP Azerbaijan 2025 | risultati e classifica gara; Ordine d’arrivo MotoGP GP Catalogna 2025 | Alex Marquez vince davanti a Marc sul podio Bastianini; Ordine d’arrivo F1 GP Olanda 2025 | Piastri domina si ritira Norris Leclerc messo fuori da Antonelli.
Ordine d’arrivo F1, GP Azerbaijan 2025: risultati e classifica gara - Passa agli archivi la gara del GP d'Azerbaijan, diciassettesimo round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Baku si è deciso il 17° vincitore ... Scrive oasport.it
Verstappen trionfa nel Gp di Azerbaijan, Russell e Sainz sul podio. Ferrari in grande difficoltà - L'ordine di arrivo e i risultati della gara del Gp di Azerbaijan di F1, Verstappen vince a Baku. Come scrive msn.com