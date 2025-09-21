Orban sigilla subito un record in Verona Juve | il gol contro i bianconeri segna un prestigioso traguardo per l’attaccante nigeriano Svelati tutti i dettagli

Orban segna un record in Verona Juve grazie al gol siglato contro i bianconeri: ecco il traguardo per l’attaccante nigeriano. I dettagli. Un gol che vale un punto, un gol che vale un pezzo di storia. La rete su rigore con cui Gift Orban ha fermato la corsa della Juve ha un sapore speciale, non solo per il risultato. Con quella trasformazione, l’attaccante nigeriano dell’ Hellas Verona ha scritto il suo nome nei libri di storia del club, diventando il più giovane straniero a segnare contro i bianconeri con la maglia gialloblù. Il più giovane straniero a segnare alla Juve. A 23 anni e 65 giorni, Gift Orban ha stabilito un primato di precocità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

