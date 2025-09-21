Orban | la UE è sull’orlo del baratro

''L'Unione Europea è sull'orlo del baratro, tra debiti, migrazioni, violenza e politiche fallimentari ovunque''.

Orban, "ripugnante": picchia duro sull'Ue dopo il Pride

Viktor Orbán alla radio ungherese sull’Ue e l’Ucraina

Sull'accordo Trump si è "mangiato" von der Leyen: l'affondo di Orban dà la scossa all'Ue

Salis contro Orbán, botta e risposta a Strasburgo: «Ungheria tirannia moderna», «Sei una picchiatrice e parli?» - Orbán contro tutti alla prima da presidente di turno dell'Ue al Parlamento europeo. Riporta corriereadriatico.it

Orbán: “Ucraina nell’UE? Sarebbe un disastro”/ “L’adesione è una minaccia per la sicurezza internazionale” - Orbán definisce l'Ucraina pericolosa per UE, si oppone all’ ingresso temendo crimini e crisi economica; critica Bruxelles e loda Putin Il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è sbilanciato ... ilsussidiario.net scrive