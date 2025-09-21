Orban | la UE è sull’orlo del baratro

Imolaoggi.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''L'Unione Europea è sull'orlo del baratro, tra debiti, migrazioni, violenza e politiche fallimentari ovunque''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

orban la ue 232 sull8217orlo del baratro

© Imolaoggi.it - Orban: “la UE è sull’orlo del baratro”

In questa notizia si parla di: orban - sull

Orban, "ripugnante": picchia duro sull'Ue dopo il Pride

Viktor Orbán alla radio ungherese sull’Ue e l’Ucraina

Sull'accordo Trump si è "mangiato" von der Leyen: l'affondo di Orban dà la scossa all'Ue

Salis contro Orbán, botta e risposta a Strasburgo: «Ungheria tirannia moderna», «Sei una picchiatrice e parli?» - Orbán contro tutti alla prima da presidente di turno dell'Ue al Parlamento europeo. Riporta corriereadriatico.it

Orbán: “Ucraina nell’UE? Sarebbe un disastro”/ “L’adesione &#232; una minaccia per la sicurezza internazionale” - Orbán definisce l'Ucraina pericolosa per UE, si oppone all’ ingresso temendo crimini e crisi economica; critica Bruxelles e loda Putin Il primo ministro ungherese Viktor Orbán si è sbilanciato ... ilsussidiario.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Orban Ue 232 Sull8217orlo