Orban Gatti Corriere dello Sport incredulo | Condotta violenta piena manca un rosso cristallino L’attaccante ha anche il pugno chiuso… L’analisi post Verona Juve non lascia dubbi

Orban Gatti, Corriere dello Sport incredulo su quanto accaduto in Verona Juve: tutti i dettagli sulla scelta di Rapuano. Il match tra Juventus e Verona è stato segnato da un episodio che ha acceso la polemica e ha scatenato la rabbia tra gli addetti ai lavori: il violento colpo subito da Gatti da parte di Orban. L’episodio, che ha avuto luogo in una delle fasi più concitate della partita, è stato giudicato in maniera insufficiente dall’arbitro Antonio Rapuano. Sulla questione, l’analisi de Il Corriere dello Sport è stata impietosa e non ha lasciato spazio a dubbi: si è trattato di un gesto da cartellino rosso, che l’arbitro non ha punito con la massima severità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

