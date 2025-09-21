Ora puoi vedere l’illusione perfetta | trailer del film Now You See Me 3

il ritorno dei maghi: anteprima di L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t. Il mondo del cinema si prepara all’uscita di un nuovo capitolo della saga dedicata ai maghi del crimine, con il debutto del trailer ufficiale di L’Illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t. Il film rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia e promette spettacoli ricchi di colpi di scena, numeri spettacolari e sorprese che sfidano ogni immaginazione. La pellicola, diretta da Ruben Fleischer, introduce una combinazione di volti noti e new entry nel cast, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

