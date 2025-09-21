Opposizione contro Lepore | Spreco di fondi pubblici lo chiameremo a rispondere
Attacco “frontale” della Lega all'amministrazione. Accusandola di essere un vero e proprio "consulentificio" e chiedendo al sindaco Matteo Lepore di rendere conto dello “spreco di risorse pubbliche”, dopo la bocciatura di una consulenza da 159.000 euro, il consigliere comunale della Lega, Matteo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: opposizione - lepore
Sul tema sicurezza il primo cittadino di Bologna ha consegnato un dossier "molto corposo". Dall'opposizione: "Totale inerzia da parte dell'Amministrazione" - facebook.com Vai su Facebook
Opposizione contro Lepore: Spreco di fondi pubblici, lo chiameremo a rispondere.
L’opposizione a Fusco: 7 milioni per il palasport mai aperto - Si alza la voce dell’opposizione contro Fusco dopo le dichiarazioni sullo spreco di danaro della precedente Giunta. Si legge su ilgiorno.it