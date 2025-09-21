Opposizione contro Lepore | Spreco di fondi pubblici lo chiameremo a rispondere

Bolognatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attacco “frontale” della Lega all'amministrazione. Accusandola di essere un vero e proprio "consulentificio" e chiedendo al sindaco Matteo Lepore di rendere conto dello “spreco di risorse pubbliche”, dopo la bocciatura di una consulenza da 159.000 euro, il consigliere comunale della Lega, Matteo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Opposizione contro Lepore: Spreco di fondi pubblici, lo chiameremo a rispondere.

