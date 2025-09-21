Oppini dopo gli errori arbitrali di Verona Juve | La verità è che la Juventus crea fastidi e si racconta invece poi troppo spesso… Messaggio netto! – FOTO

Juventusnews24.com | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oppini, noto tifoso bianconero, ha commentato così gli errori arbitrali che hanno condizionato Verona Juve. Il suo messaggio. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e polemiche che non si placano. Il giorno dopo l’1-1 del Bentegodi, a scendere in campo per difendere la Juve è uno dei suoi tifosi più noti e passionali, Francesco Oppini. Con un post sui suoi canali social, l’opinionista ha lanciato una stoccata velenosa, commentando un arbitraggio che ha penalizzato i bianconeri. MOVIOLA VERONA JUVE: GLI EPISODI DUBBI DEL MATCH La verità è che la #juventus (come sempre e da sempre) crea fastidi e si racconta invece poi troppo spesso il contrario di ciò che avviene per creare alibi ai perdenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

oppini dopo gli errori arbitrali di verona juve la verit224 232 che la juventus crea fastidi e si racconta invece poi troppo spesso8230 messaggio netto 8211 foto

© Juventusnews24.com - Oppini dopo gli errori arbitrali di Verona Juve: «La verità è che la Juventus crea fastidi e si racconta invece poi troppo spesso…». Messaggio netto! – FOTO

In questa notizia si parla di: oppini - dopo

Oppini è soddisfatto della Juve “alla tedesca” dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund, ma non si lascia prendere da facili entusiasmi: «Buon TEST pre-season che…». Il giudizio

Striscia, Tapiro d'oro a Massimiliano Allegri: «Dobbiamo stare attenti alla Roma di Mourinho»; Bufera su Verona-Juventus, Oppini: Diamo fastidio da sempre. Troppo spesso si racconta...; Oppini: Chi vincerà lo scudetto tra Napoli e Inter? Per me finirà così. Ci punto una fiche.

Cerca Video su questo argomento: Oppini Dopo Errori Arbitrali