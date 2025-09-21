Oppini, noto tifoso bianconero, ha commentato così gli errori arbitrali che hanno condizionato Verona Juve. Il suo messaggio. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e polemiche che non si placano. Il giorno dopo l’1-1 del Bentegodi, a scendere in campo per difendere la Juve è uno dei suoi tifosi più noti e passionali, Francesco Oppini. Con un post sui suoi canali social, l’opinionista ha lanciato una stoccata velenosa, commentando un arbitraggio che ha penalizzato i bianconeri. MOVIOLA VERONA JUVE: GLI EPISODI DUBBI DEL MATCH La verità è che la #juventus (come sempre e da sempre) crea fastidi e si racconta invece poi troppo spesso il contrario di ciò che avviene per creare alibi ai perdenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini dopo gli errori arbitrali di Verona Juve: «La verità è che la Juventus crea fastidi e si racconta invece poi troppo spesso…». Messaggio netto! – FOTO