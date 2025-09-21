Operato non perderà il braccio
Voleva mettere a posto il giardino sabato, era una giornata di beltempo. Per questo ha preso la motosega, è uscito di casa in via Bandiscorso a Portogruaro e mettendo in moto l'attrezzo per tagliare dei rami, la lama in azione che girava mentre lui impugnava la macchina taglialegna gli è finita. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
