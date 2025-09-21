Operaio cade nella buca insieme la betoniera | salvataggio in extremis nel cantiere della metrotranvia

SEREGNO – A capofitto con la betoniera negli scavi della metrotranvia. Si sono vissuti momenti di autentica preoccupazione e timore sabato mattina a Seregno, dove era appena accaduto un infortunio nel cantiere per la realizzazione della nuova linea tranviaria interurbana che collegherà Milano a Seregno. Erano all’incirca le 10.35 quando in via Platone a si è verificato l’infortunio. Per cause in corso di accertamento, una betoniera è precipitata in uno scavo aperto profondo fra i due e i tre metri. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ed è stato recuperato utilizzando tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviali). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operaio cade nella buca insieme la betoniera: salvataggio in extremis nel cantiere della metrotranvia

